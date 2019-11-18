Александр Пономарев презентовал в Киеве концертную программу Неймовірна

Главный романтик страны Александр Пономарев презентовал публике свою концертную программу Неймовірна. Чтобы услышать исполнителя столичного дворца Украина съехались поклонницы из всех областей.

Певец поражал своей лирикой, невероятным голосом и особым звучанием не только новых, но и уже хорошо известных песен. И все это в сопровождении симфонического оркестра, рок-музыкантов и хора.

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Концертную программу Неймовірна Александр Пономарев готовил в течение полугода. Позади десятки репетиций, работа над новым звучанием хорошо известных песен.

Его чувственные мелодии усиливает симфонический оркестр Вооруженных сил Украины. Драйва композициям добавляют рок-музыканты, а уникальный пение Александра Пономарева дополняет мужской хор.

Уже 26 лет Александр Пономарев заставляет сердца украинских женщин биться сильнее, несмотря на колоссальный опыт, говорит, что до сих пор волнуется на каждом своем выступлении. Ведь привык делать все в совершенстве. И поет уже многим поколениям поклонников.

Лирику исполнитель меняет зажигательными хитами. Несмотря на десятки номеров, публика его не отпускает, для украинцев он поет на бис. И утверждает, что ради такой поддержки будет творить и дальше.

Напомним, Факты ICTV писали, как Александр Пономарев готовился к концерту.

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