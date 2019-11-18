Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Шоу-бизнес / Музыка

Александр Пономарев презентовал в Киеве концертную программу Неймовірна

Главный романтик страны Александр Пономарев презентовал публике свою концертную программу Неймовірна. Чтобы услышать исполнителя столичного дворца Украина съехались поклонницы из всех областей.

Певец поражал своей лирикой, невероятным голосом и особым звучанием не только новых, но и уже хорошо известных песен. И все это в сопровождении симфонического оркестра, рок-музыкантов и хора.

Читайте: Lindemann выступит в Киеве – дата и где купить билет

Концертную программу Неймовірна Александр Пономарев готовил в течение полугода. Позади десятки репетиций, работа над новым звучанием хорошо известных песен.

Его чувственные мелодии усиливает симфонический оркестр Вооруженных сил Украины. Драйва композициям добавляют рок-музыканты, а уникальный пение Александра Пономарева дополняет мужской хор.

Уже 26 лет Александр Пономарев заставляет сердца украинских женщин биться сильнее, несмотря на колоссальный опыт, говорит, что до сих пор волнуется на каждом своем выступлении. Ведь привык делать все в совершенстве. И поет уже многим поколениям поклонников.

Лирику исполнитель меняет зажигательными хитами. Несмотря на десятки номеров, публика его не отпускает, для украинцев он поет на бис. И утверждает, что ради такой поддержки будет творить и дальше.

Напомним, Факты ICTV писали, как Александр Пономарев готовился к концерту.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украина должна сформулировать отношение к гастролям артистов в РФ – Бородянский
Lindemann выступит в Киеве – дата и где купить билет
Репетиции и усовершенствование звучания: как Александр Пономарев готовится к концерту
Jah Khalib сыграет большой концерт в Киеве
Сел за рояль в 7. Стипендиат Президентского фонда Леонида Кучмы Украина дал концерт
Ленни Кравиц выступит в Киеве – дата
50 метров под землей: в Днепре стартовал DniPro ГогольFest
Фортепиано, скрипка и виолончель. Первый концерт трио Immersio в Киеве

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка