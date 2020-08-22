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Алексей Навальный уже в Германии: его будут лечить в клинике Шарите

Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным после 6-часового перелета прибыл в Берлин.

Его сразу доставили в клинику Шарите. Там уже начали детальное обследование.

В каком состоянии Навальный сейчас, пришел ли в себя — пока не сообщается. Все подробности обещают позже.

Отравление Навального

В четверг, 20 августа, оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет посадили в Омске.

Политик уже был в коме. Его отвезли в местную больницу, где и подключили к аппарату ИВЛ. Медики сначала признавали отравления смертельно опасным веществом, однако затем изменили диагноз на проблемы с обменом веществ.

Семья Навального не доверяла российским специалистам и требовала разрешения вылететь в Германию.

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