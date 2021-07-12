Елена Зеленская представила собственный просветительский проект Справочник безбарьерности

Жена президента Украины Елена Зеленская презентовала собственный просветительский проект Справочник безбарьерности.

Это – 250 инициатив, призванных разрушить барьеры, с которыми ежедневно сталкиваются украинцы. Воплотить их должны в ближайшие два года.

Так, в частности, в рамках проекта три тысячи сел подключат к интернету.

Справочник безбарьерности станет своеобразной дорожной картой для каждого министерства.

Елена Зеленская отмечает: это не просто план мероприятий, это план изменений, чтобы безбарьерность стала новой общественной нормой.

– В справочнике на человеческом языке, на примерах объясняется, что такое безбарьерность, инклюзия, универсальное пространство. Речь идет о том, какие слова использовать, а каких избегать, как относиться к людям, чтобы они не чувствовали, что их жалеют, а, наоборот, поддерживают и готовы помочь, – подчеркивает первая леди Украины.

В справочнике говорится о приспособленном транспорте, доступности к общественным зданиям и школьном образовании для всех детей, о совершенно новом подходе к определению статуса человек с инвалидностью и ребенок с инвалидностью.

По убеждению Елены Зеленской, реабилитационную помощь в Украине должны предоставлять в соответствии с реальными потребностями человека, а не статуса в бумажках.

Для второго заседания Совета безбарьерности, которое состоялось 11 июля, выбрали Veteran Hub – заведение, где уже воплощены все возможные идеи безбарьерности.

Veteran Hub является совместным проектом Фонда Елены Пинчук, Фонда Виктора Пинчука и общественного объединения Побратимы для помощи ветеранам АТО и ООС.

– Мы поднимаем вопрос большего количества барьеров, не только мобильности. Часто неприятие в обществе, непонимание опыта других людей также является барьером. Поэтому Veteran Hub – это место о жизни и понимании, где ветерана с любым жизненным опытом всегда примут и окажут услуги, независимо от обстоятельств в его жизни, – объясняет председатель правления Veteran Hub Ивона Костина.

Источник: Елена Зеленская

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