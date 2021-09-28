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Марія Степанюк |

Елена Зеленская представила Справочник безбарьерности — что это такое

Первый упорядоченный Справочник безбарьерности представила первая леди Украины Елена Зеленская.

Часто рассказывая о людях с особенностями здоровья, мы стараемся подобрать правильные слова, чтобы не обидеть собеседника. Справочник безбарьерности объясняет, как общаться корректно.

Довідник безбар’єрності

Фото: Офіс президента

Например, нет людей с ограниченными возможностями, есть лица с физическими нарушениями. А вместо людей почтенного или пожилого возраста толерантнее говорить пожилые люди или люди старшего возраста.

До сих пор эти правила не были упорядочены в одном издании. Над Справочником безбарьерности работала команда правозащитников, психологов, родителей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Елена Зеленская представила Справочник безбарьерности

Сегодня его представили перед представителями СМИ. Первая леди Елена Зеленская, призвала именно журналистов стать едва ли не главными послами проекта, корректно говорить о чувствительных категориях общества. И таким образом приучать украинцев общаться без барьеров.

— Мы постоянно к этому стремимся, чтобы отсутствие барьеров стало нашей общественной нормой. Ми должны понимать, что общество — это в первую очередь коммуникация, связи между людьми, и важно, чтобы мы использовали язык в которой нет слов, или фраз, которые могут демонстрировать предвзятость, дискриминацию, — сказала Зеленская.

Пользоваться Справочником безбарьерности призывают всех украинцев. Он уже доступен в онлайн формате на сайте.

Елена Зеленская представила Справочник безбарьерности
Елена Зеленская представила Справочник безбарьерности
Елена Зеленская представила Справочник безбарьерности
Елена Зеленская представила Справочник безбарьерности
Елена Зеленская представила Справочник безбарьерности
Елена Зеленская представила Справочник безбарьерности
Елена Зеленская представила Справочник безбарьерности
Елена Зеленская представила Справочник безбарьерности
Елена Зеленская представила Справочник безбарьерности — что это такое / 4 фотографии

Команда занимается также печатной версией. Инициатор проекта Елена Зеленская и составители справочника отмечают, что работа над ним продолжается. Призывают активных пользователей помогать дополнять его.

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