Елена Зеленская представила Справочник безбарьерности — что это такое

Первый упорядоченный Справочник безбарьерности представила первая леди Украины Елена Зеленская.

Часто рассказывая о людях с особенностями здоровья, мы стараемся подобрать правильные слова, чтобы не обидеть собеседника. Справочник безбарьерности объясняет, как общаться корректно.

Например, нет людей с ограниченными возможностями, есть лица с физическими нарушениями. А вместо людей почтенного или пожилого возраста толерантнее говорить пожилые люди или люди старшего возраста.

До сих пор эти правила не были упорядочены в одном издании. Над Справочником безбарьерности работала команда правозащитников, психологов, родителей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Сегодня его представили перед представителями СМИ. Первая леди Елена Зеленская, призвала именно журналистов стать едва ли не главными послами проекта, корректно говорить о чувствительных категориях общества. И таким образом приучать украинцев общаться без барьеров.

— Мы постоянно к этому стремимся, чтобы отсутствие барьеров стало нашей общественной нормой. Ми должны понимать, что общество — это в первую очередь коммуникация, связи между людьми, и важно, чтобы мы использовали язык в которой нет слов, или фраз, которые могут демонстрировать предвзятость, дискриминацию, — сказала Зеленская.

Пользоваться Справочником безбарьерности призывают всех украинцев. Он уже доступен в онлайн формате на сайте.

Елена Зеленская представила Справочник безбарьерности — что это такое / 4 фотографии

Команда занимается также печатной версией. Инициатор проекта Елена Зеленская и составители справочника отмечают, что работа над ним продолжается. Призывают активных пользователей помогать дополнять его.

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