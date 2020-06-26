Олешковские пески, Аскания-Нова и башня Витовта: что посмотреть на Херсонщине

Олешковские пески — вторая по величине пустыня Европы. Предполагают, что образовалась она после таяния ледника — вода вымывала из днепровских берегов триллионы тонн песка, он оседал на дне и образовывал песчаные барханы.

Приезжать сюда лучше рано утром, чтобы рассмотреть все, пока жара не разгуляется. Уже в обед температура воздуха переваливает за 40, а песок на поверхности прогревается до 70 градусов.

После изнурительной прогулки можно попробовать сочный херсонский арбуз. В этой местности продают варенье из него. В маленькой баночке вмещается два арбуза. Ее себестоимость — почти полсотни гривен.

Затем можно посетить башню Витовта, построенную в XIV веке — оборонительное сооружение времен Великого княжества Литовского. Там проходила граница, а башня тогда служила таможней.

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Одно из семи природных чудес Украины — заповедник Аскания-Нова. Животные там как на курорте — под опекой, но на свободе. Одни живут прямо посреди открытой степи, другие — в просторных вольерах или важно разгуливают по зоопарку, как павлины.

Зебры, буйволы, ламы, страусы, черные лебеди, лошади и нутрии — чтобы хотя бы бегло взглянуть на всех жителей Аскании-Новой, целого дня не хватит. И для всей Херсонщины одного уикенда мало.

Из-за карантина украинцам придется изменить свои планы на летний отдых. В этом году приоритетным для многих станет внутренний туризм в пределах Украины.

Закрытые границы — прекрасная возможность открыть для себя Украину. И если про заповедник Аскания Нова или пустыню Олешковские пески мы учили в школе, то об острове Джарылгач знают единицы.

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