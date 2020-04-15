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Факты / Видео / Украина / Общество

Онкобольные просят МИД позволить им выезд за границу для лечения

Из-за закрытых границ тяжелобольные люди не могут попасть на лечение к тем государствам, которые взялись дать им надежду. Людям приходится преодолевать 40-часовой путь на автомобиле и заручиться поддержкой дипломатов. Для онкобольных это время буквально убийственное.

В МИД ответили, что решение о срочном лечении за рубежом и порядке пересечения тяжелобольных украинцев в компетенции Министерства здравоохранения и пограничников. Со своей стороны, дипломатическое ведомство разъяснило, что может помочь с гуманитарным коридором для авиарейса или для автомобильного проезда, если будет официальная информация о необходимости лечения. Подробнее в сюжете Оксаны Михайловой.

Напомним, во Всемирный день борьбы против рака в ВОЗ сообщили о возможном увеличении количества случаев заболеваний раком в мире.

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