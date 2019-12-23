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Онлайн-банкинг в Украине: самые популярные сервисы и перспективы

Банки выходят в онлайн. Потому что такова мировая тенденция, потому что у нас одни из лучших айтишников, и потому что такие потребности украинских пользователей. Сделать новую карту без похода в банк, перевести средства кому-либо и в любой момент, покупать все бесконтактно и еще получать за это бонусы – все это доступно украинским пользователям.

За 2019 год бесконтактных расчетов в Украине увеличилось на 70%. Половина из нас пользуются программами на смартфонах. И это один из самых высоких показателей в Европе. А еще мы активно рассчитываемся смарт-часами и браслетами.

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Первому и самому популярному в Украине онлайн-банкингу Приват24 уже 18 лет. Он имеет 150 сервисов и более 10 млн клиентов. Сергей Харитич, руководитель этого проекта, все новые функции тестирует сам.

И уже два года и почти 2 миллиона клиентов в monobank – первом в Украине банка без отделений, где есть все основные современные функции финучреждения. Можно перевести средства, просто потряхивая телефоном. Одним из его разработчиков является и нынешний министр Дмитрий Дубилет. Он делится секретом, что принцип monobank принес и в правительство.

В то же время, есть еще много людей, преимущественно пенсионеров, которые не имеют даже банковской карточки. Пенсию получают по почте, или сами приходят в банк, там и оплачивают и коммуналку. В целом тенденция такова: текущие операции, для которых требуются один-два клика, переходят в полный онлайн, но эксперты уверены: еще лет 5-10 украинцы будут приходить в банки физически.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как мобильный банкинг на смартфонах ворует деньги украинцев.

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