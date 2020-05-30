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Обновленные школы и спорткомплексы. На Закарпатье продолжается проект Большое строительство

На Закарпатье есть шансы улучшить дороги и соответственно получить больше туристов. Сейчас в регионе продолжается масштабное строительство в рамках национального проекта, который инициировал президент. Кроме путей, восстановят ряд садов, школ, спорткомплексов и амбулаторий.

В поселке Батево реконструируют школу-сад. Ее построили еще 50 лет назад, а первый ремонт начался в прошлом году. Такая реконструкция стоила 18,5 млн грн. Треть денег из местного бюджета, остальные из государственного.

В то же время в селе Невицкое достраивают современный спорткомплекс. На стадионе уже большое футбольное поле и площадка с искусственным покрытием. Несколько лет назад село начало возводить здание с раздевалками, душевыми, гардеробными и спортзалом. Но денег не хватало, теперь помогло государство. Подробнее в сюжете Светланы Ковбицы.

Напомним, в городе Сторожинец Черновицкой области полностью восстановили здание суда.

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