Обновление парламента до 70% – прогнозы экспертов и портрет кандидатов

Рекордное обновление парламента – до 70% прогнозируют эксперты после этой гонки. Только 115 действующих депутатов баллотируются по спискам партий. Многие отказались от выборов вообще. Такая же ситуация и по мажоритарке. Зато приходит много новых лиц, не обремененных политикой, но с большим опытом в общественной активности, или бизнесе и с большим желанием сломать старую коррупционную систему.

Всего ЦИК зарегистрировала почти 6 тыс. кандидатов. В депутаты идут преимущественно мужчины. Их 77,5%. Средний возраст – 42 года. Почти все с высшим образованием. Кандидатам-новичкам сложнее агитировать, ведь о них никто не знает.

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Поэтому эксперты советуют максимально уделить время на изучение будущих депутатов. Поэтому Google – спасение для всех.

Подозрение должны вызывать в первую очередь те, кто постоянно меняет партию или свою позицию. Это означает, что такие политики не настроены работать стратегически.

В общем мажоритарка изживает себя и скорее всего, что это последний поход на одномандатные округа, поэтому, битва за каждое место обещает быть жаркой.

К слову, ставки букмекеров на внеочередные выборы в Верховную Раду.

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