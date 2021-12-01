Обновленный Налоговый кодекс: как изменения отразятся на среднем и малом бизнесе

Во вторник, 30 ноября, депутаты Верховной Рады приняли изменения в Налоговый кодекс.

Самые противоречивые нормы относительно дополнительного налогообложения жилья и сельхозпродукции фермеров и крестьян, как и дополнительные полномочия налоговиков, из документа убрали.

Монобольшинство настаивает на том, что устанавливает единые правила для всех, и стремится вывести большую часть экономики из тени.

И все же у оппозиции и у среднего бизнеса есть замечания.

Так, у фермера Олега Галасуна – почти девять гектаров земли.

В основном он выращивает овощи: картофель, капусту, помидоры и огурцы. Все это идет на продажу на фермерские и оптовые рынки.

Для малых производителей магазины закрыты, так как они – не плательщики НДС.

Сейчас фермер платит только земельный налог – 300 гривен за гектар.

Но теперь ему придется выложить в пять раз больше, так как владельцы земли будут платить пять процентов от так называемой нормативной стоимости земли, а это – примерно полторы тысячи гривен за гектар.

– Будем ли платить? – будем, должны, потому что. Что делать. Но просто как это отразится… – прокомментировал изменения Галасун.

Заденет это и более мелких фермеров. Исключение – только для обрабатывающих менее 50 соток.

Обложат налогом выращенное на земле – в том числе овощи. Если в год продали больше, чем на 78 тысяч гривен – придется заплатить из этой суммы 18 процентов налога на доходы и полтора процента – военного сбора.

Правда, пока не ясно, как налоговики будут вычислять, кто и сколько выторговал. В то же время, если ваш пай просто обрастает сорняками, – платить все равно придется.

– По меньшей мере это будет стимулировать отдавать паи другим предприятиям, большим и средним, – сказал руководитель Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Олег Нивьевский.

В министерстве финансов пообещали даже поддержать дотации фермеров, которые зарегистрируют свои хозяйства.

Цель же нововведений – вывести из тени обрабатывающих огромные наделы, которые ни копейки не платят в бюджет. Речь идет в общей сложности о 8 миллионах гектаров.

– Это касается только бизнесменов, которые не платят налоги в бюджет. Эти средства не пойдут в государственный бюджет, они пойдут в местные бюджеты, где и учитывается эта земля, – сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Устранить схемы планируют и на рынке недвижимости.

За третью и каждую последующую проданную квартиру владельцу придется заплатить 18% налога на доходы. В профильном комитете объясняют: так хотят заставить платить застройщиков, которые до сих пор пытались избежать налогообложения.

– Это направлено на противодействие нелегальным схемам уклонения налогообложения, когда на человека оформляют 100 квартир и этот человек без уплаты налогов эти квартиры реализует, – сказал председатель налогового комитета Даниил Гетманцев.

Купить на начальной стадии строительства, и перепродать значительно дороже в конце – популярный заработок среди украинцев, теперь это делать будет не так выгодно. Не исключают: это может сказаться на стоимости жилья в целом.

Минфин ожидает собрать благодаря новому налоговому закону в бюджет 15-20 дополнительных миллиардов гривен.

Эти деньги потратят на модернизацию железной дороги, большое строительство и цифровизацию страны.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.