ООН 75 лет. История создания, участие Украины и как помогает миру

75 лет назад на конференции в американском Сан-Франциско страны-победительницы во Второй мировой войне создали организацию, главной целью которой должно было стать поддержание мира и предотвращение новых кровопролитий — Организация Объединенных Наций (ООН).

Основательницей ООН стала и Украина. Устав активно разрабатывали представители украинской ССР, такое право предоставили, так как наше государство сильно пострадало от Второй мировой. Было создано министерство иностранных дел УССР, украинские дипломаты вместе с представителями 51 страны мира поставили свои подписи под документом о создании ООН.

В 2020 году в организацию входят 193 государства.

В составе ООН десятки программ и учреждений. Среди эффективных называют детский фонд ЮНИСЕФ, образовательная и культурная организация ЮНЕСКО и Всемирная продовольственная программа.

Однако, несмотря на успехи отдельных программ, ООН постоянно критикуют в последние годы, потому что организация не может остановить войны. А постоянные члены совета безопасности, такие как Россия, используют право вето в собственных интересах. Москва постоянно блокирует важные решения относительно войны на Востоке Украины.

В сентябре на генеральной ассамблее от мировых лидеров прозвучали призывы реформировать организацию.

Сегодняшний приоритет ООН — поддержка глобального диалога на всех уровнях. Авторитет организации позволяет реализовать эту задачу. Недавний опрос американского исследовательского центра Пью в 50-ти странах показывает — 6 из 10 человек считают, что глобальные действия ООН имеют положительный результат.

В мире 24 октября отмечают День ООН. Праздник был провозглашен в 1947 году и был приурочен к годовщине вступления в силу в 1945 году Устава ООН.

ООН – международная организация государств, которая была создана после второй мировой войны, ради поддержания и укрепления мира, безопасности и сотрудничества между странами. К слову, Украина является одной из стран основательниц ООН.

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