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Факты / Видео / Украина

ООН призвала Украину и РФ воздержаться от эскалации в Черном море

В Организации Объединенных Наций призвали Украину и Россию воздержаться от эскалации ситуации в Черном море и продемонстрировать сдержанность.

Заместитель официального представителя генсекретаря организации Фархан Хак призвал воздерживаться от поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международное право.

Читайте: СБУ объяснило, почему отпустили экипаж танкера NEYMA

Вчера СБУ вместе с военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA. Это судно российские оккупанты использовали для перекрытия Керченского пролива и блокировки прохода украинским кораблям в ноябре прошлого года. Против танкера и компании, которой он принадлежит, Украина ввела санкции. Экипаж корабля вернулся домой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как повлияет задержание танкера РФ в Измаиле на дело украинских моряков в Гааге.

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