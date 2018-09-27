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Отопление из глубоких недр земли! Как греются люди в Исландии зимой

Как же согреваются исландцы зимой? Это вопрос, который возникает у каждого, кто впервые попадает на этот остров. Но, во-первых, зимы здесь не такие суровые: температура плюс-минус 1. А во-вторых, они не знают, что такое потреблять газ, дрова, нефть или уголь. Пользуются только естественной горячей водой.

Для отопления глубоко из недр добывают горячую воду на заводах. Всего их в Исландии – 7.

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Основной источник геотермальной энергии – постоянный поток температуры из раскаленных недр. Земная кора получает это тепло в результате трения ядра, радиоактивного распада элементов и химических реакций.

Дешево для исландцев – 60 долларов в месяц за отопление, горячую воду и свет двухкомнатной квартиры. Доход семьи – почти 12 тыс. долларов в месяц.

Муниципалитет Рейкьявика заботится о обогреве улицы – здесь подогревают и дорогу, и тротуары.

К слову, как построить дом, чтобы меньше платить за отопление и электроэнергию.

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