Операция “Соблазнение Путина”. Итоги встречи лидеров РФ и Франции для Украины

Путин и Макрон провели переговоры тет-а-тет на лазурном побережье Франции. Перед беседой сделали заявления. В частности, президент Франции выразил надежду, что им удастся договориться о встрече в Нормандском формате, которая поспособствует установлению мира в Украине. Российский глава согласился, что это единственная альтернатива и отметил – после избрания президентом Зеленского у него появился осторожный оптимизм. Также Путин положительно воспринял озвученную Макроном возможность вернуться в G7 в случае прекращения конфликта в Донбассе.

Украина стала одной из главных тем встречи и французский президент напомнил, что именно после аннексии Крыма в 2014 году Россия была исключена из G8, которые в результате превратись в G7.

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Путин в ответ заявил, что его это не очень волнует, потому что существует более большой саммит, G20, где можно, в частности встретить лидеров Китая и Индии, что очень интересно для ведения бизнеса.

Французские медиа объясняют такое, как они говорят, “ухаживания” Макрона за Путиным тем, что Франция и ЕС хотят удержать Россию как бизнес-партнера, который может найти интересные рынки на востоке. Поэтому Франция призывает к диалогу с Россией, а Макрон верит в “большую Европу – от Лиссабона до Владивостока”, а также в то, что можно изобрести новую архитектуру безопасности и доверия между Россией и ЕС.

Во время обсуждения украинского вопроса оба президента заявили о необходимости новой встречи Нормандской четверки уже в ближайшее время, но уже с конкретными предварительными договоренностям, чтобы этот саммит имел практическое значение.

К слову, встреча в нормандском формате: Макрон выдвинул Путину условие.

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