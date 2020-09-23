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Факты / Видео / Украина

Ожоги глаз и кожи: новые подробности нападения на курьеров в ТРЦ Oasis в Киеве

В Киеве в скандальном ТРЦ Oasis, что над станцией метро Героев Днепра, работники охраны напали на курьеров одного из сервисов доставки еды.

Как сообщили в пресс-службе сервиса, курьеры были без причины заблокированы в лифте. Затем против них применили газовый баллончик.

У пострадавших химические ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек. Сейчас они на амбулаторном лечении. Пострадавшие уже написали заявления в правоохранительные органы.

Между тем, пользователи соцсетей отмечают, что на лифтах в ТРЦ появились таблички — Вход курьерам запрещен. Ранее там запретили бесплатно пользоваться туалетами.

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