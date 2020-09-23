Ожоги глаз и кожи: новые подробности нападения на курьеров в ТРЦ Oasis в Киеве

В Киеве в скандальном ТРЦ Oasis, что над станцией метро Героев Днепра, работники охраны напали на курьеров одного из сервисов доставки еды.

Как сообщили в пресс-службе сервиса, курьеры были без причины заблокированы в лифте. Затем против них применили газовый баллончик.

У пострадавших химические ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек. Сейчас они на амбулаторном лечении. Пострадавшие уже написали заявления в правоохранительные органы.

Между тем, пользователи соцсетей отмечают, что на лифтах в ТРЦ появились таблички — Вход курьерам запрещен. Ранее там запретили бесплатно пользоваться туалетами.

Избиение за замечание о нарушении карантина

В Запорожье произошла драка прямо в супермаркете.

Мужчина, который хотел приобрести сигареты, снял маску с лица, а после замечания охранника начал вести себя очень агрессивно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.