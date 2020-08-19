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Оплата коммуналки онлайн: по звонку, в интернет-банке или терминале самообслуживания

Сидеть дома и не стоять в очереди — современные онлайн технологии позволяют разное. А вот что они только для молодежи — это уже миф. В ПриватБанке говорят — этот карантин показал, что дистанционные платежи — это требование времени.

Еще одним преимуществом онлайн платежей является возможность сохранения всех документов и квитанций в одном месте, в личном кабинете, где они будут храниться.

Самое главное, говорят в ПриватБанке — беречь здоровье, избегать скоплений людей, не создавая очередей в отделениях, а также не бояться учиться новому.

Так же ПриватБанк запустил биометрические POS-терминалы FacePay24, которые позволяют оплачивать покупки при отсутствии карты с помощью идентификации лица.

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