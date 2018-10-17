Оплатить коммуналку без очередей: украинцы массово переходят на мобильный банкинг

В Украине активно развивается мобильный банкинг – то есть сейчас каждый человек при желании может сам проводить любые операции с собственными средствами – оплачивать штрафы, платить за квартиру или переводить деньги.

И не обязательно быть привязанным к компьютеру – достаточно смартфона – несколько движений пальцами и не надо выстаивать в длинных очередях.

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Технология уже привела к тому, что за последние полгода в Украине закрылись почти 700 банковских отделений.

В Украине даже появился первый виртуальный банк – без отделений – Монобанк. Зарегистрироваться в нем можно прямо со смартфона – сфотографировав и отправив необходимые для оформления документы в приложении.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в Киеве преступная группировка продавала банковские данные.

Опубликовано Октябрь, 17 в 12:34



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