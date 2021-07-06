Аплодисменты, Гимн и слова благодарности: сборная Украины вернулась домой

Сборная Украины по футболу вернулась на родную землю под аплодисменты и скандирование “Молодцы”.

Такую неожиданную для футболистов встречу с тысячами болельщиков организовал титульный партнер Национальной сборной компания Эпицентр в аэропорту Борисполь.

— Здесь собрались действительно болельщики. Те, кто верит в сборную и благодарит ее за такой замечательный результат на Евро-2020, — подчеркнула PR-директор Эпицентр Юлия Чудновець.

Присоединились к встрече футболистов и украинские звезды и вместе спели гимн Украины. А главный тренер Андрей Шевченко поблагодарил присутствующих за такую ​​встречу и поддержку и отметил, что это было очень важно.

Выход Украины из Евро-2020

3 июля украинская футбольная сборная проиграла Англии со счетом 4:0. Они закончили свой путь на Евро-2020. Но несмотря на это команда Украины вошла в историю и впервые прошла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.

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