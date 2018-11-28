Опра Уинфри: от ужасного детства до иконы ТВ

Одна из самых популярных афро-американок ХХІ века, главный терапевт США, подруга всех домохозяек и икона американского телевидения – так называют Опру Уинфри ее многомиллионные поклонники.

В то же время, детство будущей телезвезды совсем не похоже на ее позитивные шоу. Судьба ее не слишком радовала, но несмотря на это – она ​​умеет посмеяться над собой.

30 лет назад так начался первый эфир шоу, которое стало легендой телевидения. 33 награды, в том числе и Оскар, несколько рекордов, среди которых главный – самое рейтинговое шоу в истории американского телевидения. Программа превратилась в культовую, а его ведущей суждено было стать близким другом миллионов зрителей и первой темнокожей женщиной-миллиардером в истории.

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О такой судьбе для дочери даже не мечтали родители. Более того – будущая телезвезда была незапланированной и нежелательной ребенком. В 9 лет ее домогались дядя и двоюродные братья. А в 14 – Опра забеременела и родила мальчика, который умер вскоре после рождения.

Невероятные истории обычных людей – вот что сделало шоу Опры такими успешным. До появления своего проекта она вела программу новостей на местном телевидении в Чикаго. Расплакалась, когда читала печальное сообщение. В качестве наказания Уинфри перевели в утреннюю программу. И уже через два года шоу с последней строчки рейтинга перескочило в топ, а имя ведущей, стало мировым брендом.

К слову, Факты ICTV сообщали, что тур Дизель Шоу перенесен на начало 2019 года.

Опубликовано Ноябрь, 28 в 11:37



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