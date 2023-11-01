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Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт

Орбан против ЛГБТ? Вспыхнул скандал | В США политические баталии | Новости Факты ICTV за 01.11.2023

— Атаки в Донецкой области: сводка Генштаба;

— Ситуация на Востоке – репортаж;

— ССО накрыли россиян из БпЛА на Авдеевском направлении;

— Хмельницкая область оправляется от обстрела;

— Израильские военные продолжают наземную операцию в Газе;

— Политические баталии в США: военная помощь Украине и Израилю;

– Байден уже в этом месяце встретится с лидером Китая;

— В США и Канаде арестовали россиян за обход санкций;

– Скандал в Будапеште.

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