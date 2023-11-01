Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Орбан против ЛГБТ? Вспыхнул скандал | В США политические баталии | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
— Атаки в Донецкой области: сводка Генштаба;
— Ситуация на Востоке – репортаж;
— ССО накрыли россиян из БпЛА на Авдеевском направлении;
— Хмельницкая область оправляется от обстрела;
— Израильские военные продолжают наземную операцию в Газе;
— Политические баталии в США: военная помощь Украине и Израилю;
– Байден уже в этом месяце встретится с лидером Китая;
— В США и Канаде арестовали россиян за обход санкций;
– Скандал в Будапеште.
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