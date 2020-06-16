Аренда загородного дома в Украине: цены и условия проживания

Летний отдых 2020 под угрозой срыва у большинства украинцев. Несмотря на восстановление авиасообщения, улететь за границу решатся далеко не все.

Значительно комфортнее — аренда загородного дома.

Риелторы говорят, в этом году люди не ждали начала летнего сезона, а поспешили найти себе дачу еще весной. Карантин вызвал большой спрос, как следствие цены выросли минимум на 30%, а в некоторых регионах даже вдвое.

Киевская область

Если вы еще не успели снять себе домик, стоит поторопиться, предложений не так много.

Стоимость зависит от того — есть ли комфортный подъезд, от наличия вблизи магазина, леса или водоема.

— Варианты с комфортом от $2000. Это должен быть комфортный жилой дом, — говорят специалисты.

Днепр

Настоящий бум на аренду загородной недвижимости фиксируют и в Днепре. Там аренда жилья на все лето вдвое, а то и втрое увеличился и догнала столичные цены.

Двухэтажный дом, в котором 2-3 спальни, большой зал — цены колеблется от $2,5 до $3 тыс.

Одесса

В курортной Одессе, риелторы фиксируют меньший спрос, чем в прошлом году на долгосрочную аренду домов за городом. Большинство туристов засуетились бронировать жилье только сейчас, после ослабления карантина.

За скромный коттедж или домик на береговой линии придется отдать от $1 тыс. в месяц.

Ивано-Франковская область

Коттеджи и дома в Карпатах сдают везде. Стоимость за сутки стартует от 1500 гривен. То есть за месяц тоже набежит те же $2 тыс. Аренда небольшого домика рядом с горной рекой или лесом стоит — от 10 тыс.

Украина богата туристически привлекательными природными объектами и памятниками архитектуры, которые украинцы могут посетить во время отпуска летом 2020. Карантин заставил украинцев обратить внимание на отечественные курорты, среди которых село Грибовка Одесской области.

Факты ICTV подготовили материал о том, где отдохнуть в Грибовке 2020 и что посмотреть.

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