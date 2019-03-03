Ориентирует моряков лучше GPS: как работает 200-летний маяк в Николаеве

Почти два века в Северном Причерноморье добросовестно работают более двух десятков старинных маяков.

200 лет назад на берегах Днепро-Бугского и Юго-Бугского лиманов активно строили порты и судостроительные заводы. Необходимость ориентирования в очень непростых по конфигурации лиманах побудило к развитию целой навигационной системы. Расчеты тогдашних ученых были настолько точными, что старые маяки работают по сей день, ориентируя моряков даже лучше GPS.

Среди полей на границе Николаевской и Херсонской областей возвышается настоящий 24-метровый маяк. С середины 19-го века эта башня – навигационный ориентир для кораблей, заходящих через узкий Днепро-Бугский лиман в порты Николаева и Херсона. Маяк стоит в 3 километрах от воды, но видно его за 40 километров. Работает в комплексе с двумя аналогами – передним и средним.

Ночью моряки ориентируются по огням. Последние 11 лет на Хабливском маяке светодиодный фонарь. Для надежности рядом – старые, но исправные газовая и две лампы накаливания, работающие на дизель-генераторе. Ради безопасности башня всегда освещена.

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После второй мировой войны некоторые маяки восстановили, а в 21-м веке – модернизировали. Теперь они работают автономно под контролем диспетчерского пункта в Николаеве. Но даже в эпоху GPS маяк остается лучшим ориентиром для мореплавателей в лимане.

К слову, в Винницкой области заработал завод по производству солнечных панелей.

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