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Людмила Грубник |

Оркестр для врачей и повышение зарплат: как в Украине празднуют День медика

20 июня украинские медики будут отмечать профессиональный праздник, однако поздравлять их начали заранее.

Так, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты для медицинских работников.

Во Львове 18 июня в течение дня музыкальные коллективы посещали медучреждения и поздравляли врачей.

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А в Виннице воины Национальной гвардии с военным оркестром объездили больницы города и одного из районов области. Под марши и народные мелодии военные благодарили врачей, которые спасали их от ранений и помогали преодолевать коронавирус.

День медика в Украине

Во время празднования Дня медика принято поздравлять всех специалистов, работающих в этой сфере.

Праздник начали отмечать с 1994 года, тогда его утвердили указом президента №281/94 от 3 июня 1994 года.

Подробнее о Дне медика 2021 читайте на нашем сайте.

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