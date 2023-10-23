Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
ЯЧЕЙКА ФСБ в Херсоне | Трагедия на НОВОЙ ПОЧТЕ | Новости Факты ICTV за 23.10.2023
— Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку
— Обстрелы Херсонщины
— СБУ разоблачила наводчиков в Херсонской области
— Последствия обстрела терминала Новой почты
— Работа энергетиков на Харьковщине
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