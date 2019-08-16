Осетровый месяц в августе 2019: история и приметы
Уникальный розовый или осетровый месяц сняли на камеру в Греции.
Такое необычное название происходит от индейских племен Северной Америки.
Они говорили, что в это время в дикой природе очень хорошо клюют осетровые.
Интересно, что космическое агентство NASA поддержало эту историю, соединив имя полнолуния с рыбой на Великих озерах США.
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Полнолуние в августе также называют кукурузным, ячменным или плодовым. Это предусматривает, что пора сбора урожая.
К слову, в США открыли первый космопорт для туристов.
2019-08-16
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