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Ощадбанк взыщет с России $1,3 млрд за потерянные в Крыму активы

Ощадбанк взыщет с России $1,3 млрд за потерянные в Крыму активы. Апелляционный суд Киева дал разрешение на выполнение решения Арбитражного трибунала в Париже, в прошлом году вынес вердикт в пользу Сбербанка.

Согласно ему – компенсировать потерянную сумму Россия должна с процентами, которые начисляются с момента аннексии полуострова в марте 2014-го. Конечно же, в Минюсте России признавать решение арбитража отказались.

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Аргументы россиян уже традиционные – отсутствие у трибунала нужной юрисдикции. Однако в Сбербанке заявляют – решение международного суда может быть принудительно исполнено в 154 государствах.

К слову,  Азовские порты потеряли 6 млрд из-за российской агрессии – Вецкаганс.

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