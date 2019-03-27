Оскар милосердия: кто в этом году получит отличие Емельяна Ковча

На государственном уровне в этом году проходит чествование фигуры греко-католического священника отца Емельяна Ковча, который погиб мученической смертью в нацистском концлагере Майданек за то, что спасал евреев во время Холокоста. В 2019 году исполняется 135 лет со дня рождения жертвенного священника и 75 лет со дня его мученической смерти.

Ежегодно вручается знак отличия его имени тем, кто своей жертвенностью, трудом, благотворительностью и абсолютной гуманностью делают жизнь лучше. В нынешний год отмечают капелланов, которые бок о бок с солдатами на фронте.

Старший военный капеллан Василий Химич из Киева сначала стал воином, а потом евангелистом.

Там где война, там самое место вере и милосердию. Так считает и римско-католический капеллан Павел Гончарук из Каменца-Подольского.

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Десантник и пастырь Юрий Казмиренко с украинской православной церкви свою миссию начал на Майдане, когда каждый час проводил молитву, вдохновлял во время штурмов баррикад.

Греко-католик Иван Исаевич из Ужгорода еще в самом начале войны составил завещание, взял молитвенник и попросился на передовую.

Все эти капелланы из разных церквей – лауреаты отличия Емельяна Ковча, которую журналисты назвали Оскаром жертвенности.

За жертвенность и мужество Папа Иоанн Павел второй признал Емельяна Ковча Блаженным. И уже восьмой год подряд вручают награду его имени – за благотворительность, героические поступки, за межнациональное и межрелигиозное согласие. Сейчас в Украине сотни капелланов. Отличием награждают четырех, но одновременно – всех.

К слову, по 15 тыс. грн на самосовершенствование: Фонд Украина наградил лучших студентов.

Детали смотрите в видео.

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