Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мы рекомендуем

Осколки собирали 5 лет по линии фронта: в Днепре открыли мемориал ко Дню Независимости

Тысячи осколков от снарядов, которые могли попасть в украинских военных, превратили в мемориал. 200-килограммовый украинский меч Камелота создали бойцы в Павлограде на Днепропетровщине.

Над многометровым мемориалом работали полтора месяца, осколки собирали 5 лет по всей линии фронта, а торжественно открыли ко Дню Независимости.

Отныне стальной меч, символ борьбы и несокрушимости украинского народа, украшает вход в музей АТО.

Хвостовики мин, обломки танковых снарядов — все это ныне часть мемориала.

День Независимости Украины 2020

В центре Киева провели официальные празднования 29-й годовщины Независимости Украины.

Торжественные мероприятия состоялись на Софиевской площади. Участие в церемонии приняли украинские политики, звезды, государственные деятели и представители иностранных государств.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Днепре открыли самую экологичную ТЭС в Украине: на реализацию ушло $32 млн
В Днепре открыли самую экологичную ТЭС в Украине: на реализацию ушло $32 млн
Уже не ревет, а только стонет. Почему мелеет Днепр и как спасти реку
Уже не ревет, а только стонет. Почему мелеет Днепр и как спасти реку
В Днепре планируют очистить город от стихийной торговли
В Днепре планируют очистить город от стихийной торговли
Деталь разрезала ногу: в Днепре пьяный автомойщик украл Honda и покалечил ребенка
Деталь разрезала ногу: в Днепре пьяный автомойщик украл Honda и покалечил ребенка
Не зашили после вскрытия: в морге Днепра матери отдали тело ребенка в пакете с мусором
Не зашили после вскрытия: в морге Днепра матери отдали тело ребенка в пакете с мусором
В Днепре грузовик въехал в микроавтобус, 9 человек пострадали
В Днепре грузовик въехал в микроавтобус, 9 человек пострадали
В Днепре от авто отлетела деталь и попала в ребенка, его госпитализировали
В Днепре от авто отлетела деталь и попала в ребенка, его госпитализировали
Экологи молчат об обмелении и загрязнении Днепра – Ассоциация рыболовов
Экологи молчат об обмелении и загрязнении Днепра – Ассоциация рыболовов

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка