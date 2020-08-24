Осколки собирали 5 лет по линии фронта: в Днепре открыли мемориал ко Дню Независимости

Тысячи осколков от снарядов, которые могли попасть в украинских военных, превратили в мемориал. 200-килограммовый украинский меч Камелота создали бойцы в Павлограде на Днепропетровщине.

Над многометровым мемориалом работали полтора месяца, осколки собирали 5 лет по всей линии фронта, а торжественно открыли ко Дню Независимости.

Отныне стальной меч, символ борьбы и несокрушимости украинского народа, украшает вход в музей АТО.

Хвостовики мин, обломки танковых снарядов — все это ныне часть мемориала.

День Независимости Украины 2020

В центре Киева провели официальные празднования 29-й годовщины Независимости Украины.

Торжественные мероприятия состоялись на Софиевской площади. Участие в церемонии приняли украинские политики, звезды, государственные деятели и представители иностранных государств.

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