Последние новости из Авдеевки | Успехи ВСУ за неделю Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
— Россияне ударили ракетой по пригороду Запорожья: что известно
— Разрушены несколько домов в Корабельном районе Херсона: последствия авиаударов РФ
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— Активность россиян вокруг Авдеевки начала немного уменьшаться: что изменилось
— Морги переполнены: тела окупантов свозят в Донецк 00:10:15 — Генштаб подвел итоги работы ВСУ через неделю.
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