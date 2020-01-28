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Последний день защиты Трампа: на сколько грозит импичмент и аргументы по делу

В США процесс импичмента Трампа перешел в форму суда и стал фактически основным процессом этого года. Сейчас выступает защита Дональда Трампа. Его юристы утверждают, что ничего плохого президент не сделал, а наоборот хотел расследовать коррупцию.

28 января – последний день представления аргументов защиты. Юристы президента представили свое видение событий. Они настаивают, что президент Трамп задержал военную помощь Украине из-за опасений о коррупции, и от этой задержки не пострадал ни один американец. Детали в сюжете Голоса Америки от Юлии Ярмоленко.

Напомним, бывший помощник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что президент США сам связывал приостановлении военной помощи Украине с расследованием против Джо Байдена.

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