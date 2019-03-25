Последний шанс сменить место для голосования: огромные очереди и ажиотаж

В отделениях госреестра – безумные очереди и неслыханный ажиотаж. У избирателей, которые будут голосовать не по месту регистрации, был последний шанс его изменить или исправить ошибки в реестре избирателей.

В очередях стоят по несколько сотен человек, хотя все это сделать за 10 минут украинцы могли в течение последних 3 месяцев. Единственное, что радует, так это очевидное гражданское сознание людей, которые все-таки стремятся прийти и проголосовать 31 марта.

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Из-за ажиотажа отделения госреестра работали без выходных, но уже понятно, что принять всех посетителей не успеют.

К слову, узнайте, как можно проголосовать не по месту прописки и какие для этого нужны документы.

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