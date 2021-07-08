Образование в Украине: ряд университетов планируют объединить

Университетов в Украине может стать меньше. Всемирный банк проведет аудит высших учебных заведений, после чего ряд университетов оптимизируют.

Об этом рассказал министр образования Сергей Шкарлет в интервью одному из изданий. По его словам, банк выделит $200 миллионов кредита на этот аудит.

Договор, скорее всего, подпишут в октябре 2021 года. Сейчас в подчинении Министерства образования и науки Украины находится около 140 вузов.

Учитывая количество населения на территории государства, оптимальное количество — это 80-85 высших учебных заведений, рассказал министр Сергей Шкарлет.

Он добавил, что процесс укрупнения высших учебных заведений уже стартовал. Например, в Харькове четыре аграрных университета объединили в один.

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