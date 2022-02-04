Образование за границей: как получить грант программы Всемирные студии

Оксфорд, Гарвард, Кембридж или Стэнфорд – обучение в этих топовых вузах планеты может стать реальностью благодаря программе Всемирные студии Фонда Виктора Пинчука, которая уже 13 лет исполняет мечты украинцев. За это время более 100 человек смогли получить образование за рубежом в лучших учебных заведениях мира.

Поступить необходимо самостоятельно, но финансовую поддержку получить реально, если победить в украинском конкурсе. Подача на грант уже началась. Возраст студента – до 35 лет.

Каким должен быть идеальный кандидат

– Это молодой человек, который четко понимает, зачем ему нужна степень магистра, зачем именно в том или ином направлении, которое молодой человек получил, имеет четкое понимание, что он стремится инвестировать полученные знания именно в Украине. Это требование гранта. Минимум 5 лет работать в Украине, – рассказала Светлана Гриценко, директор национальных программ Фонда Виктора Пинчука.

По условиям конкурса вам могут покрыть до 60% стоимости обучения, но сумма не должна превышать $50 тыс. Кстати, цена магистратуры в США достигает $70 тыс. в год.

Значение в конкурсе имеет не только мотивация, но специальность. Преимущество за аграрными науками, альтернативной энергетикой, госуправлением, инженерией, публичным правом и экологией. Но если душа лежит к другим направлениям, шанс победить все равно есть.

– В последние годы мы наблюдаем тенденцию к увеличению аппликантов в экологических сферах, сферах градостроительства, список специальностей расширяется. Поэтому Фонд Виктора Пинчука рассмотрит те аппликационные заявки, в которых участник может четко аргументировать, почему именно такой специалист нужен для дальнейшего развития нашей страны, – объясняет Анна Ткаченко, координатор программы Всемирные студии.

Евгения Бодня именно из тех специалистов, усилиями которых и творится будущее Украины. Девушка работает в Кабмине проектным менеджером в офисе реформ. Но к работе мечты пришла в результает победы в конкурсе Всемирные студии. В 2019 году она стала стипендиаткой программы и улетела в Британию в Кембридж изучать публичную политику.

– Наверное, интуиция подсказывала, что да, я могу получить этот грант. Мне понравилось интервью, были интересные вопросы. У меня была полная уверенность, почему именно этот университет и почему именно я должна поехать по программе, – рассказала Евгения Бодня, стипендиат программы Всемирные студии Фонда Виктора Пинчука.

С приобретенным опытом и знаниями Евгения сейчас реализует приоритетные реформы в Украине. Тонкостям этой работы ее научила стажировка в британском правительстве, она была частью магистратуры в Великобритании.

Всемирные студии предоставляют гранты кандидатам, которые поступили в топ-200 университетов мира. Некоторые из них являются партнерами программы и могут покрыть оставшуюся сумму на обучение. Этот список ежегодно увеличивается.

Прием документов продлится на сайте worldwidestudies.org с 1 февраля по 15 мая. Обязательно нужно иметь степень бакалавра и быть зачисленным на магистратуру избранного университета.

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