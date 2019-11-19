Отрава поедет во Францию. С Херсонщины вывезут 110 тонн непригодных химикатов

На Херсонщине готовят к вывозу за границу 110 тонн непригодных пестицидов. Химия много лет отравляла землю и воду в деревне. Ее основное вещество вызывает болезни дыхательных путей и онкологию.

На утилизацию яда область пять лет накапливала деньги и ждала разрешения от правительства. В регионе остаются еще несколько мест хранения пестицидов под открытым небом. В общем почти 2 тыс. тонн и это четвертая часть всех ничейных ядохимикатов страны.

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Их держали на хранилище агропредприятия Белозерский почти 20 лет. У разбитого бывшего хранилища воняет дустом. Из 50 больших емкостей 4 уже давно протекают, хотя они рассчитаны на 200 лет хранения.

Все отправят во Францию ​​на сожжение. К 2013 году пестициды вывозили за границу за государственный счет. Сейчас Херсонщина тратит 6 млн грн из областного фонда охраны окружающей среды.

В фонде денег мало, поэтому отсюда вывезут не весь яд. 100 тонн остаются зарытыми просто в землю, а это беспокоит жителей окрестных сел.

Напомним, из-за мусора на Закарпатье Украину могут ждать миллионные штрафы от ЕС.

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