Отравление дальнобойщиков в Николаеве: предварительные причины и состояние пострадавших

В Николаеве 14 декабря скончались два дальнобойщика. Еще трое попали в больницу. Они употребляли алкоголь и продукты в придорожном кафе.

Пострадавшие водители везли подсолнечник с Виннитчины в морской порт. Остановились на отстойнике в очереди и решили поужинать. Полицейские установили кафе, где они пили водку и магазин, где приобрели пищу.

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Трое пострадавших пролечились и вернулись к машинам. Полиция изъяла из всех ближайших кафе образцы алкоголя и продуктов.

Причину смерти водителей устанавливает судебно-медицинская экспертиза. Главная версия следствия, к которой преимущественно склоняются и коллеги дальнобойщиков – отравление некачественным алкоголем. Возбуждено уголовное производство по статье умышленное убийство.

К слову, Факты ICTV рассказывали о массовом отравлении на базе отдыха Медик-2 в Одесской области.

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