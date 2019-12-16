Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Отравление дальнобойщиков в Николаеве: предварительные причины и состояние пострадавших

В Николаеве 14 декабря скончались два дальнобойщика. Еще трое попали в больницу. Они употребляли алкоголь и продукты в придорожном кафе.

Пострадавшие водители везли подсолнечник с Виннитчины в морской порт. Остановились на отстойнике в очереди и решили поужинать. Полицейские установили кафе, где они пили водку и магазин, где приобрели пищу.

Читайте: Массовое отравление на свадьбе: на Львовщине госпитализировали 13 человек

Трое пострадавших пролечились и вернулись к машинам. Полиция изъяла из всех ближайших кафе образцы алкоголя и продуктов.

Причину смерти водителей устанавливает судебно-медицинская экспертиза. Главная версия следствия, к которой преимущественно склоняются и коллеги дальнобойщиков – отравление некачественным алкоголем. Возбуждено уголовное производство по статье умышленное убийство.

К слову, Факты ICTV рассказывали о массовом отравлении на базе отдыха Медик-2 в Одесской области.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Мораторий на проверки предпринимателей: почему введен и недостатки
В Полтаве в закрытом гараже нашли тела парня и девушки
В Киеве водолазы достали из озера тело мужчины
Умерла французская актриса Анна Карина
Умер актер Дэнни Айелло, игравший в фильмах Крестный отец-2 и Леон-киллер
В Москве фельдшер посоветовала журналисту остановить кровотечение мороженой курицей – он умер
В ДТП погиб ветеран АТО Юрий Яцен
Умерла Мари Фредрикссон из группы Roxette

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка