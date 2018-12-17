Получение Доброго знака икрой Спецпосол

Производители продуктов питания в настоящее время все чаще сами инициируют внешние проверки своего производства и качества продукции. Недавно такую независимую проверку прошел и украинский производитель красной икры – ТМ Спецпосол.

Проверка прошла в 2 этапа: аудит производства и проверка продукции в независимых специализированных лабораториях Германии, Италии, Словакии и Польши.

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Представители торговой марки планируют и в дальнейшем радовать ценители икры собственной продукцией.

Ранее Факты ICTV писали о черной икре украинского производства: как выращивают и куда продают.

Опубликовано Декабрь, 17 в 19:34



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