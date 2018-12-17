Получение Доброго знака икрой Спецпосол
Производители продуктов питания в настоящее время все чаще сами инициируют внешние проверки своего производства и качества продукции. Недавно такую независимую проверку прошел и украинский производитель красной икры – ТМ Спецпосол.
Проверка прошла в 2 этапа: аудит производства и проверка продукции в независимых специализированных лабораториях Германии, Италии, Словакии и Польши.
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Представители торговой марки планируют и в дальнейшем радовать ценители икры собственной продукцией.
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2018-12-17
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