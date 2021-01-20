Самые сложные партии и мировое признание: история успеха Пласидо Доминго

Пласидо Доминго — один из лучших теноров современности, это признают как любители классической музыки, так и мировые критики. Редкое сочетание сильного голоса, харизмы и невероятного трудолюбия позволило Пласидо стать легендой оперы еще при жизни.

21 января легендарному певцу исполнится 80 лет. Накануне юбилея певца рассказываем историю его успеха.

Уже в 14 лет Доминго вступил в Мексиканский национальной консерватории. В 16 — впервые выступил в труппе своих родителей. А вскоре прошел прослушивание в Национальной опере.

Его дебют на сцене состоялся 23 сентября 1959 года в опере Риголетто.

В 1967 году Доминго блестяще исполнил оперу Рихарда Вагнера Лоэнгрин. Эту сложную партию он выучил всего за три дня.

Новый виток международного признания оперного певца произошел в 1990 году, когда компания ВВС сделала заставкой трансляции чемпионата мира по футболу арию Nessun Dorma в исполнении Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррераса.

— Я не хочу петь ни днем ​​меньше, чем это возможно, ни днем ​​больше, чем должен, — отмечал Доминго.

Певец внесен в Книгу рекордов Гиннеса как певец, который вызвал самые длительные аплодисменты. Овации продолжались 80 минут, кроме того, Пласидо рекордное количество выходил на поклоны — 101 раз.

В прошлом году в Метрополитен-опере разразился скандал, связанный с обвинением Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. В акции принимали участие 20 женщин. Сам Доминго не согласен с обвинениями.

Однако контракт с театром был расторгнут, а опера Сан-Франциско и Симфонический оркестр Филадельфии отменили участие певца в своих концертах. Однако Пласидо не собирается покидать сцену.