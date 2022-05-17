Получат компенсацию: Малюська о принудительном вывозе Россией украинских детей

Российская Федерация принудительно вывозит украинских детей на территорию РФ. Денис Малюська объяснил, готовит ли Министерство юстиции компенсацию маленьким детям за принудительный вывоз на территорию страны-агрессора российскими наемниками во время полномасштабной войны в Украине.

— Безусловно, такие дети и их родители, опять же, если речь идет о детях-сиротах, у которых нет родителей, но эти дети и их будущие семьи получат компенсации – здесь никаких вопросов нет. Это то, что мы делаем, ключевая цель. У нас очень много людей, имеющих право требовать компенсации у России. Нам нужно найти источник средств, чтобы такие компенсации выплачивать. Безусловно, государство может позволить выплатить эти компенсации за свой счет, чтобы затем получить компенсации от Российской Федерации. Но важно понять, что это не что-то новое. Российская Федерация постоянно так поступала до этого на оккупированных территориях. У нас даже сейчас есть в Европейском суде по правам человека дело за иск Украины против России по отношению к детям-сиротам, которых принудительно вывезли с территории Крыма. Это позорная практика, граничащая с геноцидом.

Министр юстиции уверен, что страна-агрессор Россия понесет ответственность за многочисленные военные преступления против украинских мирных жителей и маленьких детей.

– Они забирают из Украины ее граждан, маленьких граждан. Они принуждают людей, детей переселяться с территории Украины. Они их принудительно ассимилируют – это точно военные преступления на грани геноцида. И точно будет реакция от украинского государства. Но у нас есть неприятный опыт в Европейском суде по правам человека по детям-сиротам и Крыму, который слушают очень много лет. Мы до сих пор не получили должного результата, компенсации или реакции со стороны Российской Федерации. Понятно, что Крым – это другая история, завершившаяся безболезненно для РФ. Сейчас не будет таких безболезненных последствий. Мы будем доводить дело до конца. Сейчас позиция мирового сообщества изменилась. Я говорю с уверенностью, что мы получим доступ к болезненной точке РФ, к их накоплениям за границей. И это принципиально изменит ситуацию относительно того, как они себя ведут.

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