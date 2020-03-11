Озеро и колодцы с трупным ядом. На Харьковщине кладбище сделали под окнами домов

В городе Люботин под Харьковом прямо у жилых домов незаконное кладбище. В мэрии его называют неофициальным и заброшенным. Мол — никого здесь больше не хоронят. Но местные говорят, последние похороны были буквально несколько дней назад. Люди обращались в горсовет, полицию, прокуратуру.

Ямы копают ночью, а во время похорон никаких разрешений родственники умерших не показывают, переживают люди.

Но проблема не только в жутком соседстве — захоронение никто не контролирует, и это может создать опасные санитарные условия.

Во-первых, дети у меня, во-вторых, питьевая вода. Приходится покупать, и даже купаться не сильно комфортно. И опять же, пруд рядом, дети купаются.

В городском совете говорят — на карте города этого кладбища не существует, официально его не было и в советские времена, здесь стихийно хоронили мертвецов в послевоенные года, поэтому все незаконно.

Факты ICTV ранее писали о том, почему в Ворохте на дают разрешения расширить кладбище.

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