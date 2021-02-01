Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Гололед, туман и сильные снегопады: непогода в Украине не отступает

Украину накрыла непогода, особенно досталось западным, южным и восточным областям. Так, закарпатские спасатели освободили из снежного плена пятерых туристов — отдыхающих горнолыжного курорта Драгобрат. Они катались на необорудованных склонах и заблудились в тумане.

На Волыне после снегопада образовался гололед. На выходных спасатели освобождали из снежного плена рейсовый автобус с пассажирами, грузовики и легковушки. Между селами до сих пор расчищают дороги.

А в Ровенской области объявили желтый уровень опасности. Утром область накрыл густой туман. Видимость на дорогах ограничена — местами до 200 метров.

Читайте
Мороз, снег и гололедица. Снежный циклон не отпускает Украину

Не лучше ситуация в восточных регионах. На Днепропетровщине ночью шел мокрый снег. В городах гололед, поэтому дороги и тротуары превратились в катки.

В Харьковской области местами выпало до 7 см снега. Однако из-за снегопада на подъездах в Харьков образовались пробки, поскольку снег превращается в кашу.

Между тем в Одесской области начались сильные дожди. Также спасатели сообщили, что из-за непогоды на Одесчине, сильных порывах ветра, мокрого снега и дождей остаются обесточенными 11 населенных пунктов.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Мокрый снег и до -15: погода на неделю в Украине (КАРТА)
Мокрый снег и до -15: погода на неделю в Украине (КАРТА)
Снегопады и похолодание: прогноз погоды на 1 февраля (КАРТА)
Снегопады и похолодание: прогноз погоды на 1 февраля (КАРТА)
Мороз, снег и гололедица. Снежный циклон не отпускает Украину
Мороз, снег и гололедица. Снежный циклон не отпускает Украину
Гололед и сильный ветер: ГСЧС предупредила об ухудшении погодных условий
Гололед и сильный ветер: ГСЧС предупредила об ухудшении погодных условий
Незначительное потепление: прогноз погоды на 31 января (КАРТА)
Незначительное потепление: прогноз погоды на 31 января (КАРТА)
Снегопады, лавины и риск подтопления: в Украине бушует непогода
Снегопады, лавины и риск подтопления: в Украине бушует непогода
Непогода в Украине: без света остаются более 100 населенных пунктов
Непогода в Украине: без света остаются более 100 населенных пунктов
Дожди и мокрый снег: погода в Украине на 30 января (КАРТА)
Дожди и мокрый снег: погода в Украине на 30 января (КАРТА)
Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка