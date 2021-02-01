Гололед, туман и сильные снегопады: непогода в Украине не отступает
Украину накрыла непогода, особенно досталось западным, южным и восточным областям. Так, закарпатские спасатели освободили из снежного плена пятерых туристов — отдыхающих горнолыжного курорта Драгобрат. Они катались на необорудованных склонах и заблудились в тумане.
На Волыне после снегопада образовался гололед. На выходных спасатели освобождали из снежного плена рейсовый автобус с пассажирами, грузовики и легковушки. Между селами до сих пор расчищают дороги.
А в Ровенской области объявили желтый уровень опасности. Утром область накрыл густой туман. Видимость на дорогах ограничена — местами до 200 метров.
Не лучше ситуация в восточных регионах. На Днепропетровщине ночью шел мокрый снег. В городах гололед, поэтому дороги и тротуары превратились в катки.
В Харьковской области местами выпало до 7 см снега. Однако из-за снегопада на подъездах в Харьков образовались пробки, поскольку снег превращается в кашу.
Между тем в Одесской области начались сильные дожди. Также спасатели сообщили, что из-за непогоды на Одесчине, сильных порывах ветра, мокрого снега и дождей остаются обесточенными 11 населенных пунктов.