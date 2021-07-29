Пьяная за рулем: в Киеве жена таможенника устроила скандал из-за задержания

В Киеве жена таможенника устроила скандал из-за задержания в нетрезвом состоянии за рулем.

С явными признаками опьянения женщина села в свой автомобиль прямо на глазах у полицейских.

Ее сразу задержали. Она пыталась запугать патрульных своим статусом, требовала телефон, угрожала позвонить мужу.

Затем женщина изменила тактику и начала вообще отрицать, что была за рулем. Мол, все неправда, она просто выгуливала собаку.

По данным СМИ, правонарушительница — претендентка на должность Главного госинспектора в Государственной пограничной службе Украины. Она замужем за одном из столичных таможенников. Ранее ее уже задерживали за нетрезвое вождение.

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