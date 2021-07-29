Пьяная за рулем: в Киеве жена таможенника устроила скандал из-за задержания
В Киеве жена таможенника устроила скандал из-за задержания в нетрезвом состоянии за рулем.
С явными признаками опьянения женщина села в свой автомобиль прямо на глазах у полицейских.
Ее сразу задержали. Она пыталась запугать патрульных своим статусом, требовала телефон, угрожала позвонить мужу.
Затем женщина изменила тактику и начала вообще отрицать, что была за рулем. Мол, все неправда, она просто выгуливала собаку.
По данным СМИ, правонарушительница — претендентка на должность Главного госинспектора в Государственной пограничной службе Украины. Она замужем за одном из столичных таможенников. Ранее ее уже задерживали за нетрезвое вождение.
2021-07-29
Теги: Алкоголь, водії, Киев, Нацполиция