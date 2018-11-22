Пьяные слесари, взятки и автобусы без техосмотра: как работает автопарк в Киеве

Ни взятки, ни штрафы, а круговая порука безответственности и безнаказанности. Такие правила игры в одном из столичных автопарков, откуда ежедневно на маршруты выезжают коммунальные автобусы.

Техническое состояние транспортных средств здесь никто не проверяет, а те, кто должен это делать, периодически делает изрядно навеселе, поэтому удивляться, почему на ходу отваливаются колеса у этих машин не стоит.

Руководство автопарка объясняет – транспорт проверяют при въезде и то только по просьбе водителя. Но сами водители говорят другое. А медики устанавливают в организме слесарей 0,53 промилле алкоголя.

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По инсайдерской информации, нарушений в автопарке немало. Говорить на камеру открыто работники боятся. Говорят – каждый день из автобуса надо сдать определенную сумму денег. Иначе – штраф. Нередко ремонт делают за свой счет, за лучший маршрут дают взятку, часто работают без выходных по 16 часов за рулем. А оплачивают им лишь за половину.

И такое здесь годами. Транспортное управление города упорно молчит. Виталий Кличко обещает разобраться. И только по указанию городского главы в профильном департаменте обещают провести проверку автобусного парка.

К слову, Факты ICTV сообщали, что Рада повысила штрафы для водителей.

Опубликовано Ноябрь, 22 в 19:31



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