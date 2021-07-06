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Каріна Зуєва |

Пьянящий аромат и яркие фото: в Ровенской области зацвело лавандовое поле

В селе Уездцы, которое расположено в Ровенской области, открылась новая туристическая достопримечательность — лавандовое поле.

Местная семья высадила кусты на переработку и продажу, ведь цветы лаванды обладают целебными свойствами. В мире их называют фиолетовым золотом — утоляет боль, снимает усталость и депрессию. Даже просто вдыхая аромат появляется ощущение покоя, радости и наслаждения жизнью. Теперь это доступно каждому, ведь локацию могут посетить все желающие.

Лавандовое поле расположилось на окраине села Уездцы, что в 25 километрах от Ровно. Тут три года назад местная семья высадила 15 тыс. кустов.

— Когда мы сажали лаванду люди удивлялись. Стояли, молчали, смеялись. Когда видели нечто похожее на ежиков, то никто не понимал, что это будет за красота, — рассказала владелица лавандового поля Тамара Горак.

Сорт высаженной лаванды называется Хемос. Он считается одним из лучших и имеет наибольшее содержание масла.

— Я очень устала, но бесконечно счастлива. Настолько в мире много депрессий, проблем, а это поле просто дарит людям радость, — поделилась Тамара.

Этим летом поле зацвело впервые, но уже обрело немалую популярность. Люди приезжают, чтобы просто сфотографироваться и насладиться ароматом.

Чтобы избежать скоплений посетителей и не навредить цветам, людей принимают с 5 утра до позднего вечера по предварительной записи. Посещение расписано на месяц вперед.

— Более женское дело — цветы, фотографии, красивые виды. А для мужчины главное, чтобы женщина была довольна. Мне тоже приятно, когда люди занимаются своим делом, да еще и когда оно приносит другим удовольствие, — сказал посетитель лавандового поля.

Цвести лаванда будет до осени. Поэтому погулять среди ароматов и пополнить коллекцию фото еще есть время.

Фото: Pexels

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