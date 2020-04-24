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Факты / Видео / Lifestyle

Пять лет Дизель шоу. Как коллектив получил всеукраинскую любовь

Уже 5 лет юмористический коллектив Дизель шоу выходит на главную столичную сцену и концертные площадки разных городов Украины. Каждый раз они удивляют поклонников шутками, от которых невозможно сдержать смех.

Именно 24 апреля 2015 года дизели впервые дали концерт в Октябрьском дворце. Уже тогда актеры были опытными. Но они признаются, что все волновались, как первокурсники перед экзаменом. Номера оттачивали в актовом зале столичной школы. Но уже первый концерт запал в душу зрителям. Юмористы вспоминают, что не ожидали услышать громкие аплодисменты и возгласы браво.

С тех пор дизели успешно сыграли 550 концертов. Они написали 33 тыс. шуток, а три года назад вообще установили рекорд Украины — за 73 дня выступили в 27 городах, при этом успевали давать по несколько концертов в день. Подробнее в сюжете Натальи Кулик.

Напомним, Факты ICTV писали о том, какие сценки к 8 марта показал коллектив Дизель шоу.

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