Пять секунд на укрытие: бойцы ООС о ситуации на фронте
Российско-оккупационные войска из стрелкового оружия били по нашим позициям вблизи Песков. К счастью, без потерь и ранений.
Пять секунд на укрытие, именно столько считали армейцы от выхода до прихода снарядов.
Касательно арсенала противника – он не меняется: запрещенные Минскими договоренностями минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Больше информации в репортаже с передовой Владимира Михайлова.
К слову, на Донбассе погиб старший солдат 72 бригады Игорь Химичук.
2020-01-18
Теги: Новини ООС відеоЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.