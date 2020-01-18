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Факты / Видео / Украина

Пять секунд на укрытие: бойцы ООС о ситуации на фронте

Российско-оккупационные войска из стрелкового оружия били по нашим позициям вблизи Песков. К счастью, без потерь и ранений.

Пять секунд на укрытие, именно столько считали армейцы от выхода до прихода снарядов.

Касательно арсенала противника – он не меняется: запрещенные Минскими договоренностями минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Больше информации в репортаже с передовой Владимира Михайлова.

К слову, на Донбассе погиб старший солдат 72 бригады Игорь Химичук.

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