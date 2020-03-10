Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Падение цен на нефть: последствия для России и Украины

Новый нефтяной кризис прежде всего ударит по самой России. Вашингтонские эксперты соглашаются, что Кремль переоценил свои позиции, решив не заключать соглашение со странами ОПЕК о сокращении добычи нефти и удержания высокой цены. После этого Саудовская Аравия заявила об увеличении добычи и снижения цены.

Аналитики говорят, что больше всего от обесценивания нефти проигрывает российская экономика и российский народ. А вот на военных амбициях России и на ее агрессии, по мнению большинства экспертов, это мало скажется. Аналитики также ожидают, что на украинскую экономику это будет небольшое влияние, но, по мнению эксперта Андерса Аслунда, положительное. Ведь Украина импортер нефти, а цена падают. Детали в сюжете Юлии Ярмоленко.

Напомним, курс доллара на межбанке вырос до 26 грн.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В РФ признали белорусов и украинцев "носителями русского языка"
В РФ признали белорусов и украинцев "носителями русского языка"
Госдума РФ приняла поправки в Конституцию и обнулила срок Путина
Госдума РФ приняла поправки в Конституцию и обнулила срок Путина
Эстония объявила о начале экономического кризиса
Эстония объявила о начале экономического кризиса
Возле Кремля протестуют против обнуления президентских сроков Путина
Возле Кремля протестуют против обнуления президентских сроков Путина
Доллар по 26 грн и подешевевшее горючее: как обвал цен на нефть повлияет на Украину
Доллар по 26 грн и подешевевшее горючее: как обвал цен на нефть повлияет на Украину
Изменения в Конституцию РФ: Путину хотят разрешить идти на выборы в 2024
Изменения в Конституцию РФ: Путину хотят разрешить идти на выборы в 2024
Обвал цен на нефть: почему торговая война не будет затяжной
Обвал цен на нефть: почему торговая война не будет затяжной
АМКУ ждет снижения цен на бензин после обвала стоимости нефти
АМКУ ждет снижения цен на бензин после обвала стоимости нефти

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка