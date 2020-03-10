Падение цен на нефть: последствия для России и Украины

Новый нефтяной кризис прежде всего ударит по самой России. Вашингтонские эксперты соглашаются, что Кремль переоценил свои позиции, решив не заключать соглашение со странами ОПЕК о сокращении добычи нефти и удержания высокой цены. После этого Саудовская Аравия заявила об увеличении добычи и снижения цены.

Аналитики говорят, что больше всего от обесценивания нефти проигрывает российская экономика и российский народ. А вот на военных амбициях России и на ее агрессии, по мнению большинства экспертов, это мало скажется. Аналитики также ожидают, что на украинскую экономику это будет небольшое влияние, но, по мнению эксперта Андерса Аслунда, положительное. Ведь Украина импортер нефти, а цена падают. Детали в сюжете Юлии Ярмоленко.

Напомним, курс доллара на межбанке вырос до 26 грн.

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