Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Пакет помощи от Германии и успехи арты на фронте! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
— Новый пакет военной помощи от США — что входит;
— Новый пакет военной помощи от Германии;
— Обстрел Юга Украины: враг атаковал Николаевщину и Одесщину;
— Ракетная атака на Черкассы 21.09.2023 — подробности;
— Гиацинт-Б разлетелась вдребезги: успехи артиллеристов на фронте;
— Знаменитый хирург-ортопед Рикард Бранемарк во второй раз в Украине.
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