Пакеты из кукурузного крахмала: в Днепре нашли замену полиэтилену

Уважаешь природу — забывай о полиэтилене. Последний год в Украине активно обсуждают закон о полном запрете использования вредных пакетов, которым нужны века на полное разложение.

В Днепропетровской области уже даже предложили альтернативу — полностью органическую пленку из кукурузного крахмала. Из нее уже изготавливают пакеты, упаковки для продовольственных товаров и даже медикаментов.

Предприятие с Днепра уверяет, что их продукция безопасна для окружающей среды и легко утилизируется в течение нескольких месяцев в обычной земле. Что об этом думают экологи и действительно ли за подобными технологиями будущее — далее в материале Фактов ICTV.

Кукурузный крахмал и различные биополимеры, однако какие именно — секрет рецептуры. Это — сырье, из которого на этом заводе создают настоящие органические пакеты и упаковки. Сам процесс изготовления почти не отличается от производства обычных, полиэтиленовых пакетов.

Пленка — основа всей органической продукции завода. Один такой конвейер способен за час изготовить 50 кг экотоваров. Сейчас органическую пленку здесь превращают в пакеты, упаковки для продуктов, лекарств и медицинских принадлежностей. Главная фишка продукта — быстрая и безопасная утилизация.

Пока, как ни странно, спрос на экопакеты на украинском рынке отсутствует, поэтому 80% своей продукции завод экспортирует. Сейчас биобезопасный товар заказывают сети магазинов и еколавок, которые пропагандируют ответственное отношение к природе и потреблению.

Хотя экологи пока осторожны — мол, такие технологии по замене полиэтилена органическими соединениями еще нужно тестировать. Однако они признают, что такие упаковки намного безопаснее обычного полиэтилена или пластика, которые разлагаются веками.

— Мы заменяем один материал — но мы не знаем, как он будет себя вести через несколько лет. Да, он быстрее разлагается — однако, он так же будет взаимодействовать с компонентами среды — с дождем, ветром, попадать в почву. Здесь нужно исследовать. Но однозначно — нужно искать альтернативу, — отметил профессор кафедры экологии и технологий защиты окружающей среды НТУ Днепровская политехника Артем Павлюченко.

В Украине ситуация парадоксальная — страна находится на 10-м месте в мире по количеству отходов. Ежегодно Украина производит 500 млн тонн хлама, 10 млн бытового мусора, но 95% от этого просто идет на свалки, загрязняя окружающую среду тяжелыми металлами и другими ядовитыми веществами.

Тогда как в развитых странах все с точностью до наоборот. Скажем, Швеция, Дания или Австрия перерабатывают более 90% бытовых отходов. У нас же даже системы сортировки и переделывания мусора нет, а единичные частные предприятия закупают пластик за рубежом.

Хотя Украина в нем просто утопает. Ситуацию может изменить закон о постепенном отказе от полиэтиленовых пакетов, ведь с 2022 года все магазины, сети и заведения общественного питания должны отказаться от привычных пакетиков. Самые сознательные уже переходят на безопасный товар, хотя он и будет стоить дороже.

Пока все органические аналоги — значительно дороже своих вредных соперников из-за стоимости сырья, которая обычно в несколько раз выше. Кто думает о будущем — тот не экономит на здоровье, говорят экоактивисты. Главное, чтобы государство не остановилось на борьбе с одноразовыми пакетиками, а наконец создало систему сортировки, сбора и переделывания мусора.

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