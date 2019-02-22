Пакетики стирают, в магазины ходят с сумкой: как в Бельгии решили проблему мусора

Без мусорное потребление – для европейцев сегодня тренд жизни. Это реально вдохновляет, когда люди не хотят засорять природу отходами и, например, пакетики от круп стирают для еще одного использования, в магазины ходят с продуктовой сумкой, а полиэтиленовые пакеты и одноразовая посуда – это вообще история.

Более того – так европейцы берегут свои деньги. Ведь, например, штраф за неотсортированный хлам достигает нескольких десятков тысяч евро. А нет мусора – нет проблем.

Цены почти как в обычных супермаркетах. Хотя органика дороже – производитель экономит на упаковке, а магазин минимизирует расходы на мусор.

В некоторых кафе нет бумажных салфеток, приборы подают в банках из-под солений или, например, горошка. Посуда из различных сервизов или без пары, точно не одноразовая. Ее постоянно моют. А некоторые ингредиенты выращивают прямо на баре.

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