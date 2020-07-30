Дворцы творчества заполнены на 200%: в Киеве просят построить современный культурный центр

Современный культурный центр для детей и взрослых просят создать в столице на улице Малевича местные жители.

Говорят, в этом районе такого центра нет. И вообще в Киеве их не хватает.

Многие родители не могут отдать детей в кружки, потому что дворцы творчества заполнены на 150%-200%, а частные занятия стоят недешево. Поэтому современная площадка – где бы и дети занимались, и творческие коллективы имели место для репетиции — здесь на Малевича крайне необходимо.

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Люди создали петицию на сайте Киевского городского совета, надеются быть услышанными.

Активисты призывают киевлян поддержать петицию, ведь будущий культурный центр будет бесплатным для всех.

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