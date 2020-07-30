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Факты / Видео / Украина

Дворцы творчества заполнены на 200%: в Киеве просят построить современный культурный центр

Современный культурный центр для детей и взрослых просят создать в столице на улице Малевича местные жители.

Говорят, в этом районе такого центра нет. И вообще в Киеве их не хватает.

Многие родители не могут отдать детей в кружки, потому что дворцы творчества заполнены на 150%-200%, а частные занятия стоят недешево. Поэтому современная площадка – где бы и дети занимались, и творческие коллективы имели место для репетиции — здесь на Малевича крайне необходимо.

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Люди создали петицию на сайте Киевского городского совета, надеются быть услышанными.

Активисты призывают киевлян поддержать петицию, ведь будущий культурный центр будет бесплатным для всех.

Льготы для культуры

Недавно президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект о государственной поддержке культуры, туризма и креативных индустрий.

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